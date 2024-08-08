Российским гребцам не хватило мгновения до медали Олимпиады. Разочаровывающий финиш в Париже

Каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков из-за неправильного ветра не дотерпели до наград совсем чуть-чуть.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-двойка. 500 м. Финал

1. Лю Хао — Цзи Бовэнь (Китай) — 1.39,48

2. Габриэле Касадеи — Карло Таккини (Италия) — 1.41,08

3. Хоан Антони Морено — Диего Домингес (Испания) — 1.41,18

4. Захар Петров — Алексей Коровашков (Россия) — 1.41,27

Российские гребцы Захар Петров и Алексей Коровашков обиднейшим образом упустили олимпийские медали в Париже. В финале каноэ-двоек на дистанции 500 м они до самых последних метров шли на втором месте и, казалось, должны были добраться до серебра или хотя бы бронзы. Но в итоге по объективным, по их словам, причинам сдали на финише и остались только четвертыми. До бронзы им не хватило девяти сотых секунды! Лишилась шансов на медали Игр-2024 и еще одна российская каноистка Олеся Ромасенко, не сумевшая пробиться на дистанции 200 м даже в полуфинал.

Двойка из тех, кого допустили

Менее двух месяцев назад на чемпионате Европы в венгерском Сегеде россияне завоевали два золота в каноэ-двойках, в том числе на этой олимпийской дистанции. Вот только тогда состав нашего экипажа был другой — вместе с Коровашковым выступал еще более опытный 38-летний Иван Штыль — призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в одиночке и многократный чемпион мира. Понятно, что эта двойка входила в число явных претендентов на награды Парижа, им, кстати, принадлежит и лучшее время в этой истории (1.35,82), пусть и показанное почти десять лет назад — 9 августа 2014 года в Москве.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лицензию на Игры Коровашков и Штыль завоевали уверенно, вот только в Париж в качестве индивидуального нейтрального атлета Ивана не пустили, он не прошел олимпийский фильтр. Поэтому в распоряжении тренерского штаба остались только Коровашков и 19-летний Петров, который моложе Штыля почти в два раза. Захар завоевал лицензию в каноэ-одиночке и, кстати, благополучно вышел в Париже в полуфинал, который, как и финал, состоится 9 августа. Но не терять же шанс в двойках? Было решено создать двойку из Коровашкова и Петрова, что называется, «с чистого листа».

Кстати, напомним, что изначально за олимпийской лицензией должны были отправиться в каноэ-двойки как раз Петров и Михаил Павлов, но последнего лишили нейтрального статуса еще в начале мая за лайки в социальных сетях. Так что нынешний олимпийский вариант состава — экспериментальный и вынужденный. Определенные сложности мог вызвать тот факт, что Алексей и Егор гребут не с разных сторон, а с одной, что, конечно, сказывается на скорости отрицательно. С другой стороны, для гребли это плохо, но при наличии двух мастеров топ-уровня — не фатально. А Петров и Коровашков действительно являются каноистами очень высокого класса. Они это доказали на Играх-2024 в предварительных заездах, сразу побив олимпийский рекорд. Правда, затем уже их достижение побили китайцы. Но третье общее время показывало, что медальный потенциал есть.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Награды сдул неправильный ветер

В полуфинале, который состоялся за пару часов до финала, все получилось даже более удачно — первое время, как в заезде, так и среди всех участников. Да и финал начался очень неплохо. Коровашков и Петров держали высочайший темп, уверенно занимая второе место в четырех десятых от лидеров-китайцев, и даже в какой-то момент начали к ним приближаться. Однако примерно за сто метров до финиша стало ясно, что золото ускользнуло — уж больно хороши были каноисты из Поднебесной. С другой стороны, серебру вроде ничего не угрожало. Как вдруг комфортный отрыв от остальных внезапно растаял, на финиш накатили лодки итальянцев и испанцев, опередив нейтральных россиян на какие-то мгновения. В итоге от серебра Италии Алексея с Захаром отделили 19 сотых секунды, а от бронзы Испании — девять сотых.

«Обидно. Ветер правый, а мы оба слева гребем. Нам очень тяжело было рулиться. Под конец лодка уходила вправо. Именно тот факт, что мы гребем с одной стороны, в итоге и сработал. В полуфинале ветра не было — первое время», — прокомментировал «СЭ» Коровашков. Пожаловался на погодные условия «СЭ» и Петров: «Буквально за месяц собрали двойку. Ехали за победой. Не повезло с погодой. Но сделали все возможное, проехали достойно». «Когда допустили только нас с Захаром, я сразу понял, что руки опускать не надо, надо пробовать. Мы оба профессионалы, у нас что-то да должно получиться. Что-то получилось. Если бы месяц назад сказали, что будем четвертые... Мало. Было бы у нас полгода, результат был бы лучше. Месяца недостаточно. Погода тут не под «леваков». Мне больше нечего сказать», — резюмировал «СЭ» Коровашков.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Очевидно, в такой ситуации предъявлять претензии нашим гребцам глупо. Да этого никто и не делает, просто грустно, что вопреки всему ребята не выиграли олимпийскую медаль. «Обидный результат. Безусловно, гордимся ребятами. Парни прошли такой путь, который не прошел ни один экипаж. Ребята молодцы! Поздравляем тренера Владимира Логинова, Алексея Коровашкова и Захара Петрова. Ребята сделали все, что могли. Спасибо им за эту работу!» — сказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов «СЭ».

Второй (из трех) медальный шанс россияне в гребле упустили чуть раньше. Ромасенко не смогла сперва выйти в полуфинал напрямую, а затем не прошла и по итогам утешительных заездов, показав четвертый результат. На дистанции 200 м российской каноистке не хватило для этого чуть менее секунды. Так что остался один последний шанс на медали в гребле — 9 августа у Петрова в каноэ-одиночках.