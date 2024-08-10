Биография Захара Петрова: жизнь и карьера участника Олимпийских игр в Париже

История российского спортсмена.

Захар Андреевич Петров

Дата рождения: 13 мая 2002 года.

Место рождения: Лашма, Рязанская область, Россия.

Вид спорта: гребля на байдарках и каноэ.

Специализация: каноэ.

Детство и юность Захара Петрова

Будущий участник Олимпийских игр родился в поселке Лашма Рязанской области в многодетной семье. Там же Захар начал заниматься спортом. Сначала он ходил на секцию по дзюдо, но впоследствии сделал выбор в пользу каноэ.

«С 13 лет я в гребле. Когда меня позвали в секцию, мой тренер Елена Васильевна Иванова сразу посадила меня на каноэ. Буквально через месяц меня уже отправили на сбор в Тверь. Мне было 13-14 лет, так что страшно не было. Все три месяца лета я провел на сборах, мне очень понравилось», — рассказывал Петров в интервью Дмитрию Губерниеву.

Позднее Захар понял, что гребля может быть для него не просто хобби, но и чем-то большим. Ради занятий спортсмен ездил по 40 километров в поселок Сынтул и обратно.

«Буквально [понял перспективу] в 2020 году, когда у меня начали появляться результаты. Я стал лучшим гребцом в каноэ, лидирую. Конкуренция в России есть, но и в других странах тоже. Нужно работать, чтобы побеждать», — сказал Петров Губерниеву.

Спортивная карьера Захара Петрова

В 2018 году юный спортсмен завоевал бронзу в заезде на каноэ на 5000 метров на турнире в Краснодаре и после этого был включен в юношескую сборную России. Подготовкой Петрова занимались тренеры из его родного Касимовского района Владимир Клинов и Елена Иванова.

После этого Захар успел дебютировать на международных соревнованиях. На первенстве мира россиянин завоевал три золота, серебро и бронзу, на первенстве Европы — четыре золота и серебро, а на этапах Кубка мира — золото и бронзу. Однако перед переходом Петрова на взрослый уровень началась пандемия коронавируса.

Фото AFP

Захар не бросил тренировки и продолжал упорно работать. После паузы в мировом спорте спортсмен завоевал два золота и бронзу на первенстве мира, три первых места на первенстве Европы, а также в двойке с Кириллом Романовым взял золото и бронзу на этапе Кубка мира в Барнауле на дистанциях 500 и 1000 метров. Петрову присвоили звание мастера спорта России международного класса.

Однако затем российские спортсмены столкнулись с новым испытанием — отстранением от международных стартов. После введения санкций Захар продолжал тренироваться и завоевывать титулы. Он стал сильнейшим российским каноистом на олимпийских дистанциях 500 и 1000 метров.

В 2023 году молодой каноист выиграл четыре гонки на Кубке доброй воли в Москве, причем две из них — на олимпийских дистанциях. При этом Захар не потерял мотивацию после отстранения россиян.

«Мотивирует то, что нужно двигаться по жизни вообще. Нужно расти вверх, чтобы достигать результатов. На воду выхожу как всегда: спокойно вышел — отработал. И так весь год. Зачем грустить? Так вся жизнь пройдет в грусти», — заявил Петров Губерниеву.

Выступление Петрова на Олимпиаде в Париже

В мае 2024 года Захар стал победителем европейского отборочного турнира к Олимпийским играм в Париже в Венгрии, преодолев дистанцию 1000 метров за 3 минуты 47,02 секунды. Эти соревнования были единственной возможностью для россиян отобраться на Игры в Париже.

Петров также получил нейтральный статус, необходимый для выступления на Олимпиаде, а позднее уведомил Международный олимпийский комитет о согласии выступить на Играх-2024. Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов в комментарии для «СЭ» тепло отзывался о молодом спортсмене.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«То, что Захар может хорошо выступать, мы знали! У него первые такие большие взрослые соревнования. Конечно, психология может давать разные варианты. Но здесь он собрался, для него не стала препятствием вот эта внешняя непростая обстановка, что он был в статусе индивидуального спортсмена. Хорошо выступил, взял определенный настрой, скорость. От начала и до конца лидировал. Молодец!» — сказал Архипов «СЭ».

На Олимпиаде Захар встал в пару с Алексеем Коровашковым, который из-за недопуска лишился своего привычного партнера — Ивана Штыля. При этом Петров и Коровашков отличались от соперников тем, что одни из немногих на таком высоком уровне гребли с одной стороны. Этот дуэт выиграл квалификационный заплыв с новым олимпийским достижением, а потом пробился в финал каноэ-двоек на 500 метров. В решающем заезде после второго места в середине дистанции россияне стали четвертыми и остались без медалей.

«Буквально за месяц собрали двойку. Ехали за победой. Не повезло с погодой. Но сделали все возможное, проехали достойно», — сказал «СЭ» Петров после заезда.

Захар также вышел в финал в каноэ-одиночке на 1000 метров. Однако и здесь россиянин остановился в шаге от пьедестала — шел вторым до заключительной сотни метров, но снова занял лишь четвертое место.

«Соперники очень сильные. Гонка получилась тяжелой. Снова ветер не в мою пользу — он левый, а я, если можно так сказать, правый. Приходилось рулить всю дистанцию из-за этого, и под конец я, что называется, нахватался. Сил не хватило», — заявил Захаров.

Достижения Захара Петрова

победитель первенства Европы среди юниоров (2019)

победитель первенства мира (2019, 2021)

победитель первенства Европы (2019, 2021)

победитель этапа Кубка мира (2021)

бронзовый призер Спартакиады сильнейших (2022)

победитель Кубка Братьев Агеевых (2023)

победитель Алтайской регаты (2023)

серебряный призер первенства Европы (2024)

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Личная жизнь Захара Петрова

О деталях частной жизни российского спортсмена ничего не известно. Сам Захар не посвящал публику в подробности своих отношений, если таковые и есть. Также Петров не является активным пользователем социальных сетей — последние фотографии спортсмен выкладывал еще в 2021 году.

Социальные сети Захара Петрова