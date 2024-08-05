Заразную собаку сделали крайней. CAS оправдал провалившую допинг-тест каноистку Боровску

У польской спортсменки появилась возможность выступить на Олимпиаде, несмотря на употребление запрещенки.

Каноистка Дорота Боровска получила возможность выступить на Олимпиаде в Париже, несмотря на проваленный допинг-тест. Накануне Игр в Париже в организме польской спортсменки был найден анаболический стероид — клостебол, однако после рассмотрения дела в CAS девушка полностью оправдана. Причем по очень нетривиальной причине — спортсменка убедила арбитров, что заразилась допингом... от своей собаки.

Расплата за помощь

«Спортсменка доказала, что на ней «нет вины или халатности» в связи с нарушением антидопинговых правил, и, следовательно, срок дисквалификации не применяется. Обязательное временное отстранение, наложенное на спортсмена в соответствии с антидопинговыми правилами ICF при первоначальном сообщении о данном случае, немедленно отменяется, и спортсмен получает право участвовать в соревнованиях», — говорится в сообщении на официальном сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Дорота Боровска и ее собака. Фото из соцсетей Дороты Боровской

В CAS приняли версию спортсменки, согласно которой запрещенное вещество попало в организм Боровски через препарат для лечения собаки. Как рассказывала каноистка, она прогуливалась с питомцем по горам в жаркую погоду и пес обжег подушечки лап, бегая по горячим камням. На следующий день она обратилась к ветеринару: он выписал для животного специальный спрей. В нем-то и содержалось запрещенное вещество.

С одной стороны, версия выглядит достаточно правдоподобной, поскольку клостебол действительно используется в препаратах для животных. С другой, ранее он фигурировал в деле лыжницы Терезы Йохауг, чье объяснение попадания допинга в организм также выглядело достаточно «оригинальным». Норвежка якобы по ошибке мазала губы кремом от солнечных ожогов, содержащим данный стероид.

Дорота успевает выступить в Париже

Что касается Боровски, то в ее пробе найдено небольшое количество клостебола и, как отмечает ITA, девушка не получила «какого-либо эффекта, повышающего производительность». Кроме того, тест проводился во внесоревновательный период. Тем не менее в организации не исключили возможность подать апелляцию на решение CAS.

Фото Global Look Press

«ITA будет ждать мотивировочную часть, чтобы решить, подавать ли апелляцию на это решение в апелляционный отдел Спортивного арбитражного суда. Сроки, когда можно ожидать полного решения от CAS ADD, не установлены», — говорится в релизе.

Таким образом, Боровска еще успевает выступить на Олимпиаде в Париже. Во вторник, 6 августа, каноистка должна вместе с Сильвией Щербиньской принять участие в соревнованиях двоек на дистанции 500 метров. А 8 августа 28-летняя спортсменка начнет борьбу за медали на 200-метровке. В данном виде она является чемпионкой Европы и четырехкратным призером мирового первенства.

Ранее место, освободившее после дисквалификации польки, получила россиянка Олеся Ромасенко. Но, надо полагать, после оправдания Дороты нашей представительнице все равно позволят выступить в Париже. Боровска проиграла апелляцию на временное отстранение от соревнований, но при рассмотрении дело по существу CAS неожиданно встал на сторону спортсменки.