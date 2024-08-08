Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 18:00

«Ехали за победой. Не повезло с погодой». Драма российских каноистов Коровашкова и Петрова

Каноисты Коровашков и Петров подвели итоги Олимпиады-2024
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Микеле Антонов
Корреспондент
Захар Петров и Алексей Коровашков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Наши спортсмены, несмотря на героическое преодоление трудностей, остановились в шаге от олимпийских медалей.

В четверг, 8 августа, российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров заняли четвертое место в финале заезда каноэ-двоек на 500 м на Олимпиаде в Париже. Россияне выиграли первый полуфинальный заезд, пройдя дистанцию за 1 минуту и 39,57 секунды. В финале держались на втором месте большую часть заезда, но уступили на фотофинише с результатом 1.41,27. Корреспондент «СЭ» вместе со спортсменами узнал об их финальном результате и успел расспросить россиян по горячим следам.

Олимпиада. Каноэ-двойка. 500 м. Финал
1. Лю Хао — Цзи Бовэнь (Китай) — 1.39,48
2. Габриэле Касадеи — Карло Таккини (Италия) — 1.41,08
3. Хоан Антони Морено — Диего Домингес (Испания) — 1.41,18
4. Захар Петров — Алексей Коровашков (Россия) — 1.41,27

Погода не под «леваков»

— Четвертые? Полный ***! — начал Алексей Коровашко. — Может, фотофиниш посмотрят там? Обидно. Ветер правый, а мы оба слева гребем. Нам очень тяжело было рулиться. Под конец лодка уходила вправо. Именно тот факт, что мы гребем с одной стороны, в итоге и сработал. В полуфинале ветра не было — первое время.

— Были ли случаи, чтобы с одной стороны гребли и забирались высоко?

— Нет, не было.

Захар Петров и&nbsp;Алексей Коровашков. Российским гребцам не хватило мгновения до медали Олимпиады. Разочаровывающий финиш в Париже

— Какие были мысли, когда на Олимпиаду допустили только вас с Захаром?

— Я сразу понял, что руки опускать не надо, надо пробовать. Мы оба профессионалы, у нас что-то да должно получиться. Что-то получилось. Если бы месяц назад сказали, что будем четвертые... Мало. Было бы у нас полгода, результат был бы лучше. Месяца недостаточно. Погода тут не под «леваков». Мне больше нечего сказать.

— Алексей, никто не понял, за что Ивана отстранили.

— Я сам не знаю. Спросите у Ивана.

— Выглядите очень расстроенными.

— Просто устали. Ветер был правый. Нам приходится чаще рулиться. В полуфинале такого не было.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Проехали достойно

Захар Петров оказался менее эмоциональным, но в то же время назвал причину такого результата:

— Буквально за месяц собрали двойку. Ехали за победой. Не повезло с погодой. Но сделали все возможное, проехали достойно.

— Захар, этот результат добавляет злости на одиночку?

— Завтра проверим, что будет по погоде. Вдруг тоже будет правый ветер и не повезет.

Олеся Ромасенко. «Она не хочет работать». Глава федерации жестко приложил российскую каноистку за выступление в Париже

— Надо построить забор какой-нибудь.

— Да, надо, чтобы трибуны построили.

— Было слышно, как орали на русском?

— Нет. Все просто орут.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Безусловно, гордимся ребятами

— Очевидно, в такой ситуации предъявлять претензии нашим гребцам глупо. Да этого никто и не делает, просто грустно, что вопреки всему ребята не выиграли олимпийскую медаль. Обидный результат. Безусловно, гордимся ребятами. Парни прошли такой путь, который не прошел ни один экипаж. Ребята молодцы! Поздравляем тренера Владимира Логинова, Алексея Коровашкова и Захара Петрова. Ребята сделали все, что могли. Спасибо им за эту работу! — сказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов «СЭ».

Золото в заезде двоек на 500 м завоевали Лю Хао и Цзи Бовэнь из Китая (1.39,48). Второе место у итальянцев Габриэле Касадеи и Карло Таккини (1.41,08). Бронзу завоевали испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.41,18). А у нейтральных россиян в каноэ остался последний шанс на медали в гребле — 9 августа у Петрова в каноэ-одиночках.

Олимпиада
Алексей Коровашков
Захар Петров
29
40
Читайте также
В Париже тринадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Модель OnlyFans Алиша Ньюман завоевала бронзу на Олимпиаде-2024
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Олимпиада 2024, 8 августа: расписание и результаты дня
Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 8 августа
«Она не хочет работать». Глава федерации жестко приложил российскую каноистку за выступление в Париже
«Выступать даже под флагом AIN — это патриотично». Российская гребчиха Ромасенко — об Играх в Париже
Ромасенко: «О моем участии в Олимпиаде было больше отрицательных отзывов»
Глава Всероссийской федерации гребли раскритиковал выступление Ромасенко на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Она не хочет работать». Глава федерации жестко приложил российскую каноистку за выступление в Париже