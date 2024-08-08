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Париж-2024

Сегодня, 17:45

«Она не хочет работать». Глава федерации жестко приложил российскую каноистку за выступление в Париже

Глава федерации наехал на российскую каноистку за выступление на Олимпиаде-2024
Михаил Скрыль
Корреспондент
Олеся Ромасенко.
Фото Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Олеся Ромасенко, вылетевшая в четвертьфинале соревнований по гребле на каноэ, неожиданно оказалась в центре конфликта.

Российская спортсменка Олеся Ромасенко, выступающая на Олимпиаде в нейтральном статусе, не пробилась в полуфинал соревнований по гребле на каноэ на 200 метров. В своем заплыве в 1/4 финала она заняла только четвертое место с результатом 47,92 секунды, а по регламенту турнира в следующий этап проходят атлеты, показавшие два лучших результата. Ими стали украинка Анастасия Рыбачок (47,11) и венгерка Агнес Анна Кисс (47,13). От второго места Ромасенко отделили 79 сотых секунды.

 
Олеся Ромасенко. «Выступать даже под флагом AIN — это патриотично». Российская гребчиха Ромасенко — об Играх в Париже

В Париж — по собственной инициативе

Олеся прошла настоящий квест, чтобы попасть на Олимпиаду. Ромасенко получила право выступать на соревнованиях после отстранения спортсменки из Польши Дороты Боровски, в допинг-пробе которой перед Играми был обнаружен анаболический стероид — клостебол. Впрочем, полька доказала, что вещество попало в организм случайно, и также представляет свою страну на Олимпиаде. Олеся добивалась допуска в Париж фактически самостоятельно: она отправила письмо в МОК и через неделю получила долгожданный ответ: «Вы едете на Олимпиаду!»

— Мне неизвестно, что должна была делать наша федерация. Но сначала она должна была получить эту лицензию, а потом принимать решение. Но я знаю, что мое письмо было воспринято как подтверждение лицензии и заявка на участие от нейтрального спортсмена, — отметила Ромасенко в интервью Sports.ru.

На Олимпиаде Олеся явно рассчитывала на лучший результат, но борьба за медали завершилась в четвертьфинале. Как отметила сама спортсменка, основательная подготовка к Играм длилась меньше месяца. А вот президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов выразил другое мнение относительно вылета с соревнований Ромасенко.

— Абсолютно никчемная спортсменка. Как она туда (на ОИ-2024. - Прим. «СЭ») попала — непонятно, но это уровень нашего женского каноэ. Может, если бы у нас не было тяжелой истории отбора, поехала бы другая спортсменка. Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм, — заявил Архивов в интервью matchtv.ru.

Фото Соцсети

Сама должна вразумить себя

— Олеся не хочет работать. Это ее самая большая беда, — пояснил руководитель в разговоре с «СЭ». — Она способная и многолетний лидер в команде в одиночке на 200 метров. Она прошла через сетку квалификации и не взяла лицензию. Потом была очень хитрая система перераспределения лицензий. Олеся не имеет к этому никакого отношения. Она говорит, что писала какие-то письма, но решения принимала Международная федерация каноэ. На таких соревнованиях спортсмены выступают не как в обычный год. К такому надо готовиться. Олеся не хочет готовиться и работать. Она взрослый человек. Она сама должна вразумить себя. Выступила так, как смогла. Остальное обсуждать бессмысленно».

 
Захар Петров и&nbsp;Алексей Коровашков. «Ехали за победой. Не повезло с погодой». Драма российских каноистов Коровашкова и Петрова

Полуфинальные заплывы на спринтерской дистанции 200 метров среди женщин в каноэ-одиночке запланированы на 11 августа. В борьбе за медали осталась белорусская представительница гребли Юлия Трушкина.

Олимпиада
Олеся Ромасенко
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