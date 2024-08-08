«Она не хочет работать». Глава федерации жестко приложил российскую каноистку за выступление в Париже

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Российская спортсменка Олеся Ромасенко, выступающая на Олимпиаде в нейтральном статусе, не пробилась в полуфинал соревнований по гребле на каноэ на 200 метров. В своем заплыве в 1/4 финала она заняла только четвертое место с результатом 47,92 секунды, а по регламенту турнира в следующий этап проходят атлеты, показавшие два лучших результата. Ими стали украинка Анастасия Рыбачок (47,11) и венгерка Агнес Анна Кисс (47,13). От второго места Ромасенко отделили 79 сотых секунды.
Олеся прошла настоящий квест, чтобы попасть на Олимпиаду. Ромасенко получила право выступать на соревнованиях после отстранения спортсменки из Польши Дороты Боровски, в допинг-пробе которой перед Играми был обнаружен анаболический стероид — клостебол. Впрочем, полька доказала, что вещество попало в организм случайно, и также представляет свою страну на Олимпиаде. Олеся добивалась допуска в Париж фактически самостоятельно: она отправила письмо в МОК и через неделю получила долгожданный ответ: «Вы едете на Олимпиаду!»
— Мне неизвестно, что должна была делать наша федерация. Но сначала она должна была получить эту лицензию, а потом принимать решение. Но я знаю, что мое письмо было воспринято как подтверждение лицензии и заявка на участие от нейтрального спортсмена, — отметила Ромасенко в интервью Sports.ru.
На Олимпиаде Олеся явно рассчитывала на лучший результат, но борьба за медали завершилась в четвертьфинале. Как отметила сама спортсменка, основательная подготовка к Играм длилась меньше месяца. А вот президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов выразил другое мнение относительно вылета с соревнований Ромасенко.
— Абсолютно никчемная спортсменка. Как она туда (на ОИ-2024. - Прим. «СЭ») попала — непонятно, но это уровень нашего женского каноэ. Может, если бы у нас не было тяжелой истории отбора, поехала бы другая спортсменка. Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм, — заявил Архивов в интервью matchtv.ru.
— Олеся не хочет работать. Это ее самая большая беда, — пояснил руководитель в разговоре с «СЭ». — Она способная и многолетний лидер в команде в одиночке на 200 метров. Она прошла через сетку квалификации и не взяла лицензию. Потом была очень хитрая система перераспределения лицензий. Олеся не имеет к этому никакого отношения. Она говорит, что писала какие-то письма, но решения принимала Международная федерация каноэ. На таких соревнованиях спортсмены выступают не как в обычный год. К такому надо готовиться. Олеся не хочет готовиться и работать. Она взрослый человек. Она сама должна вразумить себя. Выступила так, как смогла. Остальное обсуждать бессмысленно».
Полуфинальные заплывы на спринтерской дистанции 200 метров среди женщин в каноэ-одиночке запланированы на 11 августа. В борьбе за медали осталась белорусская представительница гребли Юлия Трушкина.