Нашим гребцам не дали рассказать о победе на русском. Коровашкову и Петрову подпортили триумф

Алексей Коровашков и Захар Петров выиграли квалификацию с олимпийским рекордом, но не смогли никому рассказать о своих эмоциях.

Через что прошли русские гребцы перед Олимпиадой — Геракл курит в сторонке. Наши получили нейтральный статус, успели на олимпийскую квалификацию, некоторые выиграли лицензии. Затем МОК своим решением разбивает претендующую на золото пару Коровашков/Штыль. Российская федерация имеет только один шанс — соединить Коровашкова с единственным прошедшим отбор в одиночке Захаром Петровым, который гребет с ним с одной стороны. Но на Олимпиаде необычности продолжились.

Ничего не сказали

Во вторник утром Коровашков и Петров выиграли квалификацию на 500 метрах в двойке и досрочно вышли в полуфинал. Но поговорить с журналистами, в отличие от всех других участников, они не смогли.

Для понимания — гребной канал находится за Парижем, в лучшем случае это полтора часа езды — сначала на метро, потом на пригородном поезде, потом 20 минут пешком. Ничего особенного, но и принимающая сторона, организующая микст-зону, имеет довольно простую задачу — довести спортсменов до нужного места в коридоре. Это нетрудно.

Однако российские гребцы не выходили. Работницы микст-зоны суетились, говорили, что ищут AIN, но через полчаса объявили, что россияне ушли, потому что произошла «ошибка коммуникации». И что «вы можете с ними пообщаться послезавтра».

К тому моменту я бросил надеяться на блондинку в синей майке Paris 2024, а отправился на поиски сам. Удивительно, но меня пропустили даже на территорию с боксами команд, где готовят лодки. У каждой сборной — большой флаг, кроме... AIN. Три маленькие буковки среди других аббревиатур, место в самой глубине «гаража». Идем туда. Белорусы и русский персонал говорят, что ребята уже ушли на тренировку одиночек, потому что в микст-зону их не позвали. Мол, никто не ждал.

Фото AFP

У Коровашкова и Петрова — шансы на золото

И опять — не хочется говорить штампами про русофобию, заговор и так далее. Скорее всего, это просто совпадение. Но совпадений как-то набирается все больше. Ранее фотографу «СЭ» запретили снять наших теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с медалями. Теперь это.

Но самое интересное, что в самом сообществе гребцов к нашим нормальное отношение. От одного из тренеров (страну называть не будем) услышал даже такое: «Разбивать двойку прямо перед Олимпиадой — это позор и ненормально».

Зато встретили нашу гребчиху Олесю Ромасенко, которой выступать в квалификации завтра. У нее как раз хорошее настроение:

— Живем в олимпийской деревне, жилье нормальное, питание нравится, кондиционеры переносные, но пока не жарко, я не пользовалась. Даже морозит в автобусах. Стандартная организация для чемпионатов мира наших по гребле. Перелет тоже отличный, хотя ночной был тяжелый. Лодки наши были уже в Европе, наша федерация продумала все заранее, проблем с доставкой не было. На этом канале я, правда, гребу первый раз.

Шансы Коровашкова и Петрова? Прецедент нечастый, что гребут с одной стороны, но такое бывает, в основном женщины гребут так, потому что гребчих меньше, чем гребцов-мужчин. В таком случае выбирают сторону более сильного гребца. Но в таком формате выигрывают. Думаю, у ребят хороший шанс на победу.

Как попала на Олимпиаду? Да стандартная история, на самом деле. Лицензию получила — приехала. Здесь все участники с лицензиями. Писала письма в МОК? Я бы сказала так — были нюансы, но я вам когда-нибудь потом расскажу. Мне сейчас разминаться надо. (Улыбается.)

В общем, у наших гребцов явно есть шанс на медаль. За ними стоит последить.