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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 17:50

«Сошел с рельсов». Французский тренер задержан за драку с полицейскими

Французский тренер задержан за драку с полицейскими в Париже
Екатерина Зобова
Тренера сборной Франции по гребле задержали в Париже
Тренера сборной Франции по гребле задержали в Париже.
Фото Global Look Press
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Он мочился на улице Парижа.

В Париже во время Олимпиады работает огромное число полицейских, в том числе приглашенных на помощь из соседних стран. И даже при таком количестве сотрудников правоохранительных органов на улицах постоянно появляются сообщения о кражах и других преступлениях.

Впрочем, не обходится и без конфузов. Так, огромные проблемы для себя на ровном месте создал один из тренеров Французской федерации гребли на байдарках и каноэ Гийом Берже. 33-летний специалист помочился на стену здания и затем оказал сопротивление патрулю, который попытался его за это задержать.

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Как сообщает издание Le Parisien, все произошло около трех часов ночи 30 июля. Тренер справлял нужду у всех на виду. А когда к нему подошли полицейские, бросился от них наутек. Один из патрульных завалил Берже, однако после этого получил от Гийома кулаком по лицу.

На помощь коллеге подбежали двое других правоохранителей, однако и они не смогли остановить крупного экс-гребца, также получив по голове. В результате в ход пошел электроимпульсный пистолет, но целых три выстрела существенно не сковали Берже.

Полицейские патрулируют улицы Парижа во время Олимпиады
Фото Global Look Press

В конечном итоге полицейским все-таки удалось надеть на дебошира наручники и доставить в участок. Он помещен под стражу за нанесение телесных повреждений должностным лицам. Причем все действия Берже засняты на камеру, которая была у одного из патрульных.

В федерации байдарок и каноэ тут же открестились от тренера. Как сказал технический директор организации Людовик Ройе, такое поведение просто недопустимо.

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«Это больше не олимпийский тренер, он все еще в нашем штате, но мы находимся в процессе расторжения договора. Совершенно недопустимое поведение! В федерации около семидесяти человек, и один из них сошел с рельсов. Наверное, это удивительно, когда тебя будят в 7 утра из-за таких вещей!» — приводит слова чиновника Le Parisien.

Надо отметить, что Берже был одним из трех тренеров женской сборной Франции на байдарках и каноэ, с которым в сентябре 2023 года не продлили контракт из-за отсутствия требуемых результатов. Затем Гийому предложили должность в федерации, на которую он согласился. Однако в интервью Берже местным СМИ сквозила обида на федерацию за увольнение из национальной команды за десять месяцев до Олимпиады.

Олимпиада
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