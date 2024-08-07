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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 14:30

Российский гребец успешно стартовал на Олимпиаде и в одиночку. Петров решил задачу без напряжения

Россиянин Петров вышел в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на Олимпиаде
Сергей Подушкин
Обозреватель
Гребец Захар Петров
Захар Петров.
Фото AFP
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19-летний каноист пробился в полуфинал на дистанции 1000 м.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ-одиночка. 1000 м. Квалификация
Заезд 1
1. Виктор Глазунов (Польша) — 3.48,40
2. Захар Петров (Россия) — 3.49,86
3. Хосе Рамон Пелир Кордова (Куба) — 3.52,17

19-летний российский талант Захар Петров продолжает успешные выступления на Олимпиаде в Париже. Днем ранее наш юный гребец вместе с опытнейшим Алексеем Коровашковым напрямую пробился в полуфинал в заездах каноэ-двоек на 500 метров, а теперь также без каких-то дополнительных отборов квалифицировался в полуфинал уже в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м. Показалось, что Захар даже сознательно сбросил на финише, дабы не тратить лишние силы перед решающими заездами в обоих медальных видах.

Почему бы не последовать примеру Мирры и Дианы?

Петров в нынешнем сезоне уже был в призах на Кубке мира и чемпионате Европы, а в прошлом выигрывал первенство мира и Европы по юниорам. В общем, российского каноиста, которому 20 лет исполнится в день закрытия Игр в Париже, вполне можно назвать восходящей звездой гребли. Так что надежды на олимпийские медали в его исполнении отнюдь не беспочвенны. Как в двойке с 32-летним Коровашковым, так и в одиночке, где Захар может рассчитывать только сам на себя.

«Мое понимание успеха на этой Олимпиаде — это любые медали. Надеюсь, что у нас получится завоевать медали. Сложная ситуация в том, что у нас не допустили ключевого спортсмена. Если ребята завоюют любую медаль, то они будут героями», — говорил накануне Игр президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов в комментарии для «СЭ» о Петрове, Каравашкове и Олесе Ромасенко, отправившихся в Париж.

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В принципе, понятно, что требовать наград в нынешней ситуации от наших гребцов было бы странно, но, с другой стороны, если, скажем, Петров последует примеру юных теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, выигравших серебро в женском парном разряде, это действительно станет приятным бонусом. А заодно наверняка поможет развитию карьеры гребного вундеркинда.

В каноэ-двойке Петров вместе с Каравашковым в предварительном заезде установили олимпийский рекорд, пусть и продержавшийся не слишком долго. Однако третий общий результат и прямое попадание в полуфинал позволили с оптимизмом смотреть на перспективы российской каноэ-двойки в борьбе за медали. Полуфиналы, где выступят десять двоек, пройдут с 12.20 8 августа, а финал запланирован в 14.20 того же дня.

Гребец Захар Петров
Фото AFP

Захар включил режим энергосбережения?

Понятно, что в этой связи Петрову и Каравашкову не следовало расходовать много сил. Алексей в соревнованиях одиночек участия не принимает, а Захар все же решил постараться использовать и этот медальный шанс. Тем более не так давно, в мае, он практически на равных на этапе Кубка мира в Сегеде боролся с олимпийским чемпионом Токио бразильцем Изиакисом Кейросом, уступив тому менее полутора секунд и заняв третье место. А на чемпионате Европы в июне стал вторым на 500 м, уступив только одну сотую секунды Сергею Тарновскому из Молдавии.

По регламенту в полуфиналы напрямую в каноэ-одиночке проходили по двое с каждого из пяти четвертьфинальных заездов. В связи с предстоящими решающими заездами в каноэ-двойках от Захара требовалось выполнение задачи малой кровью, что он, впрочем, и сделал, контролируя ход заезда. На отметке 250 метров он шел лидером, затем выпустил вперед Виктора Глазунова из Польши, сократил на отметке 750 метров отставание от него до полусекунды. Но затем не стал форсировать темп, проиграл Глазунову порядка полутора секунд и спокойно вышел в полуфинал со второго места с результатом 3.49,86.

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Это только седьмое время из полуфиналистов, но повода для беспокойства нет. Просто Захар, судя по всему, разумно включил режим энергосбережения. И не он один. К примеру, фаворит Кейрос и вовсе показал худший результат из всех, кто пробился напрямую в полуфинал, явно расслабившись на заключительном отрезке. Полуфиналы и финал в этой дисциплине состоятся 9 августа в 12.30 и 14.20 соответственно.

Добавим, что также в предварительных заездах, только в байдарках-одиночках, выступил еще один гребец со значком AIN (индивидуальный нейтральный атлет) рядом со своей фамилией в протоколе. И белорус Владислав Кравец не подвел, стал в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 1000 метров вторым и напрямую квалифицировался в полуфинал.

Олимпиада
Захар Петров
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