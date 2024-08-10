«Могла дать шанс молодой девочке». Федерация продолжает нападать на каноистку Ромасенко из-за Олимпиады

С критикой спортсменки не устает выступать глава Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

Никак не утихает скандал вокруг российской каноистки Олеси Ромасенко, которая неудачно выступила на Играх в Париже. В четвертьфинале она заняла четвертое место в своем заезде и не смогла пройти в следующую стадию турнира. Сенсации в таком результате гребчихи не было — до Олимпиады специалисты в один голос говорили, что 34-летняя спортсменка не сможет побороться за медали, хотя и является пятикратным серебряным призером чемпионатов мира.

Просто хотела засветиться

Однако после заплыва Ромасенко глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов выступил с жесткой критикой атлетки, которая получила квоту на Игры после провала допинг-теста представительницей Польши Доротой Боровски. По его мнению, Олеся не выкладывается на тренировках, а в Париж отправилась исключительно ради собственного пиара.

«Она хотела съездить на Олимпиаду, чтобы получить форму и поговорить с журналистами, не более того. Просто хотела засветиться... Положа руку на сердце, если бы она была честным человеком, ей нужно было дать дорогу молодой девчонке, которая получила бы опыт на Олимпиаде. Ромасенко второй раз ездила на Игры. В Токио она была седьмой в соревнованиях каноэ-одиночек. Перед этим она заявляла, что у нее будет чуть ли не золотая медаль. А сейчас она не попала даже в полуфинал, то есть выступает на уровне развивающихся стран. Чем хуже результат, тем больше разговоров», — заявил Архипов matchtv.ru.

Также глава ВФГБК обратил внимание, что в своих заездах Ромасенко даже не старалась побороться за победу. «Это полное безобразие. Просто ехать и занимать четвертое место. Лучше бы съездила молодая девушка, которая бы поборолась и получила бы опыт. Но нет, ни я не буду, ни другим не дам», — продолжал негодовать Архипов.

Фото Соцсети

Перегнул палку со своими словами

Сама спортсменка спокойно отнеслась к критике со стороны главы ВФГБК и объяснила ее эмоциями из-за неудачи на Олимпиаде Захара Петрова и Алексея Коровашкова, которые могли завоевать золото в каноэ-двойках, но в финале остались только четвертыми.

«Евгений Юрьевич любит их больше, чем меня. Я не расстроилась из-за его высказываний. Я прохожу не только физическую подготовку, но и моральную. К любым провокациям я готова. Я стараюсь не реагировать на такие негативные слова в мой адрес. Думаю, настоящий разговор без эмоций будет по приезде в Москву. Для меня не впервые попадать в подобные ситуации, такое уже было, критика не выбила меня из колеи. Я как работала, так и работаю дальше. Я не обижаюсь на высказывания Евгения Юрьевича», — подчеркнула Ромасенко.

Комментатор Дмитрий Губерниев также списал резкие высказывания Архипова на эмоции, предложив ему извиниться.

«Безусловно, Архипов не прав, нужно быть аккуратнее в словах о спортсменах. Насколько я знаю, никакого конфликта у президента федерации с Олесей нет... Он перегнул палку со своими словами. Думаю, им просто надо поговорить, и все будет в порядке», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сейчас такой уровень женского каноэ

Вступился за гребчиху и директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов. В своем Telegram-канале он обратил внимание, что сейчас не лучшее время устраивать «травлю спортсменов дома и давать такие комментарии».

«Как директор ЦСП ответственно заявляю, что мы не знаем «никчемную спортсменку Олесю Ромасенко». Мы знаем Олесю Ромасенко как четырехкратную чемпионку Европы и многократного призера чемпионатов мира, а также как спортсменку, которая за последний олимпийский цикл ни разу не проиграла чемпионат России в одиночке», — написал Брюсов.

Генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова также постаралась смягчить ситуацию. Она сообщила, что позвонила Олесе и извинилась за слова Архипова.

«Она показала то, на что готова. К сожалению, сейчас такой уровень женского каноэ. Мы работаем над этим. Евгений Юрьевич погорячился, он очень надеялся на медаль ребят. Он уважительно относится к Олесе. Нет к ней никакого отдельного отношения. Мы всех спортсменов уважаем, не бросаем в сложной ситуации. Я поговорила с Олесей, она поняла, приняла наши извинения. Это все стресс», — объяснила Исхакова matchtv.ru.

Закопан ли на самом деле топор войны, станет известно совсем скоро. С 14 по 18 августа на гребном канале в Москве пройдет международный турнир «Кубок доброй воли», в котором должна принять участие Ромасенко, а организатором выступает ВФГБК.