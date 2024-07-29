Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 16:20

Польская каноистка заявила, что допинг попал в организм во время лечения собаки. Вместо нее на Олимпиаду поехала россиянка Ромасенко

Польская каноистка заявила, что допинг попал в организм во время лечения собаки
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Каноистка Дорота Бобровска и ее собака
Дорота Бобровска объяснила попадание допинга в ее организм лечением собаки.
Фото соцсети, Global Look Press
Telegram Дзен
Дорота Бобровска лечила ожоги питомца.

Польская каноистка Бобровска пропустила Олимпийские игры в Париже из-за проваленной допинг-пробы накануне соревнований. Ее квота перешла к российской спортсменке Олесе Ромасенко. Бобровска утверждает, что запрещенные вещества попали в ее организм из-за лекарства для собаки.

Незадолго до начала Олимпиады Международное агентство по тестированию (ITA) отстранило Дороту от участия в Играх. В допинг-пробе каноистки обнаружили метаболит клостебола — запрещенное вещество с небольшим анаболическим эффектом.

Лисвел Ева Мехиа. «Я всегда была порядочным человеком». Волейболистка из Доминиканы отстранена от Олимпиады за допинг

Бобровска утверждает, что не принимала препарат, а в ее организм он попал из-за лечения собаки. По словам спортсменки, она обрабатывала обожженные лапы питомца трофодермитом — лекарством, выписанным итальянским ветеринаром. Он как раз мог содержать клостебол.

«В какой-то момент моя собака больше не могла ходить, потому что обожглась и порвала подушки лап, — рассказала спортсменка. — Утром я решила, что мне нужно пойти к ветеринару, рекомендованному владельцем отеля. Она записала на бумажке название лекарства, и я отдала его даме в ветеринарной аптеке, потому что так это работает в Италии. Мне дали спрей, который нужно наносить на лапы два раза в день».

Каноистка Дорота Бобровска
Фото Global Look Press

В конце июня девушка сдала проваленный допинг-тест. Международное агентство по тестированию предоставило ей время до 20 июля, чтобы подать апелляцию и собрать все документы, которые могли бы сыграть в защиту. Изначально агентство сообщило, что даст ответ до 23 июля, но в итоге не смогло проанализировать все к старту Олимпиады.

«Мое дело сегодня не будет завершено, — написала Бобровска в соцсетях. — Вчера ITA сообщило нам, что количество документов настолько велико, что нужно больше времени, чтобы все проанализировать. Хотела бы сообщить вам, что все документы и доказательства четко доказывают мою невиновность. Решение, наверное, будет в среду. Спасибо за все слова поддержки, для меня это очень много значит».

Синтия Огунсемилоре. Боксершу из Нигерии отстранили из-за допинга. Это не первый случай на Олимпиаде

Вещество действительно могло использоваться в лекарстве для животного (также выпускается в форме крема). Об этом еще несколько лет назад говорил экс-глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов, комментируя отстранение норвежской лыжницы Терезы Йохауг — в ее пробе тоже обнаружили клостебол. Спортсменка заявляла, что вещество попало в ее организм через бальзам для губ. Кстати, крем, который использовала Йохауг, тоже был итальянским.

«Клостебол — это древний препарат, его придумали еще в ГДР, и он активно применялся в качестве допинга, — рассказал Дурманов. — Поскольку это не очень сильный стимулятор, хотя в то же время у него явно анаболический эффект, он из спорта ушел и в основном в животноводстве наблюдается. Им подкармливают скот, чтобы быстрее мясо набирал. И были случаи, когда у людей обнаруживали следы клостебола, потому что они эту самую анаболическую говядину пробовали.

Каноистка Дорота Бобровска и ее собака
Фото Соцсети

Клостебол довольно активно применяется в разных кремах, гелях для заживления. И в данном случае, наверное, это правда, что Йохауг получила допинг через лекарство, которое дал ей врач, и в этом креме итальянском как раз и находился клостебол. Ну, наверное, это правда".

Трофодермином объясняла свой положительный анализ на клостебол на Олимпиаде-2022 в Пекине и испанская фигуристка Лаура Баркеро. Якобы она использовала мазь для заживления порезов от лезвий коньков между пальцами руки. За это Лаура получила год дисквалификации. Из-за клостебола возникали проблемы у бразильского пловца Габриэля Да Силвы Сантоса — но там объяснения еще экзотичнее. Спортсмену удалось доказать, что он «заразился», когда после душа вытерся полотенцем, которое использовал другой член его семьи, применявший для лечения травмы трофодермин.

0
Читайте также
Губерниева призвали не возвращаться в Россию
Польская каноистка заявила, что допинг попал в организм во время лечения собаки
Водитель выехавшего на рельсы «КамАЗа» грубо нарушил ПДД
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
Дело возбуждено по факту схода с рельс пассажирского поезда под Волгоградом
В Кремле переадресовали вопрос об аварии на Беломорканале властям региона
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Ситуации в мире бывают разные, но такая мера — перебор». Олимпийский чемпион — о недопуске россиян на Игры-2024