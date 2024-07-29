Польская каноистка заявила, что допинг попал в организм во время лечения собаки. Вместо нее на Олимпиаду поехала россиянка Ромасенко

Дорота Бобровска лечила ожоги питомца.

Польская каноистка Бобровска пропустила Олимпийские игры в Париже из-за проваленной допинг-пробы накануне соревнований. Ее квота перешла к российской спортсменке Олесе Ромасенко. Бобровска утверждает, что запрещенные вещества попали в ее организм из-за лекарства для собаки.

Незадолго до начала Олимпиады Международное агентство по тестированию (ITA) отстранило Дороту от участия в Играх. В допинг-пробе каноистки обнаружили метаболит клостебола — запрещенное вещество с небольшим анаболическим эффектом.

Бобровска утверждает, что не принимала препарат, а в ее организм он попал из-за лечения собаки. По словам спортсменки, она обрабатывала обожженные лапы питомца трофодермитом — лекарством, выписанным итальянским ветеринаром. Он как раз мог содержать клостебол.

«В какой-то момент моя собака больше не могла ходить, потому что обожглась и порвала подушки лап, — рассказала спортсменка. — Утром я решила, что мне нужно пойти к ветеринару, рекомендованному владельцем отеля. Она записала на бумажке название лекарства, и я отдала его даме в ветеринарной аптеке, потому что так это работает в Италии. Мне дали спрей, который нужно наносить на лапы два раза в день».

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В конце июня девушка сдала проваленный допинг-тест. Международное агентство по тестированию предоставило ей время до 20 июля, чтобы подать апелляцию и собрать все документы, которые могли бы сыграть в защиту. Изначально агентство сообщило, что даст ответ до 23 июля, но в итоге не смогло проанализировать все к старту Олимпиады.

«Мое дело сегодня не будет завершено, — написала Бобровска в соцсетях. — Вчера ITA сообщило нам, что количество документов настолько велико, что нужно больше времени, чтобы все проанализировать. Хотела бы сообщить вам, что все документы и доказательства четко доказывают мою невиновность. Решение, наверное, будет в среду. Спасибо за все слова поддержки, для меня это очень много значит».

Вещество действительно могло использоваться в лекарстве для животного (также выпускается в форме крема). Об этом еще несколько лет назад говорил экс-глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов, комментируя отстранение норвежской лыжницы Терезы Йохауг — в ее пробе тоже обнаружили клостебол. Спортсменка заявляла, что вещество попало в ее организм через бальзам для губ. Кстати, крем, который использовала Йохауг, тоже был итальянским.

«Клостебол — это древний препарат, его придумали еще в ГДР, и он активно применялся в качестве допинга, — рассказал Дурманов. — Поскольку это не очень сильный стимулятор, хотя в то же время у него явно анаболический эффект, он из спорта ушел и в основном в животноводстве наблюдается. Им подкармливают скот, чтобы быстрее мясо набирал. И были случаи, когда у людей обнаруживали следы клостебола, потому что они эту самую анаболическую говядину пробовали.

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Клостебол довольно активно применяется в разных кремах, гелях для заживления. И в данном случае, наверное, это правда, что Йохауг получила допинг через лекарство, которое дал ей врач, и в этом креме итальянском как раз и находился клостебол. Ну, наверное, это правда".

Трофодермином объясняла свой положительный анализ на клостебол на Олимпиаде-2022 в Пекине и испанская фигуристка Лаура Баркеро. Якобы она использовала мазь для заживления порезов от лезвий коньков между пальцами руки. За это Лаура получила год дисквалификации. Из-за клостебола возникали проблемы у бразильского пловца Габриэля Да Силвы Сантоса — но там объяснения еще экзотичнее. Спортсмену удалось доказать, что он «заразился», когда после душа вытерся полотенцем, которое использовал другой член его семьи, применявший для лечения травмы трофодермин.