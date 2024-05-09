Российский гребец добрался до Олимпиады. Накануне он пострадал из-за критериев МОК

Захар Петров добыл еще одну лицензию для России.

Число российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже растет. За два дня туда пробились три человека от российской части сборной AIN (к этой аббревиатуре, видимо, стоит начать привыкать). От белорусской — еще несколько. Могло бы еще больше, но наши девушки в решающий момент не сдюжили, не хватило десятых секунды. Зато 9 мая квоту для России забрал наш лучший на данный момент каноист 19-летний Захар Петров.

Как проходили заезды?

Россияне присутствовали в трех из четырех финалов, причем, к примеру, Светлана Черниговская пробилась в него напрямую из четвертьфинальных попыток, минуя полуфиналы. Были все основания надеяться на ее попадание в топ-2, которого хватает одиночникам для попадания на Олимпиаду.

Но выиграла финальный заезд украинка Мария Повх, которая улучшила свой утренний результат на две секунды (1.50,78). Россиянка, к сожалению, осталась при своих (+1,12). Тем обиднее, что вчера Черниговской в паре с Долговой также для квалификации в двойке не хватило секунды.

Еще ближе к Парижу была Олеся Ромасенко. На спринтерской дистанции 200 метров каноистку отделило от второго места 0,55 секунды, а выиграла другая славянка — белоруска Трушкина. Белорус Олег Юреня выиграл финал у байдарочников на 1000 метров, Максим Спесивцев, выиграв в 1/4 финала, тоже расслабился и в финале стал лишь шестым.

Петров догреб до Парижа

Наконец, оставшийся финал тоже за нейтралом, но россиянином Захаром Петровым. Ближайшему конкуренту на 1000 метров он привез уверенные две секунды.

За рязанца особенно радостно — 8 мая Петров должен был выйти на дистанцию 500 метров в двойке с Михаилом Павловым, но буквально за пару дней до старта случилась рокировка. Потому что... у партнера нашли лайки в соцсетях под видео с речами президента России Владимира Путина, в том числе о специальной военной операции. И Павлова быстро убрали из протоколов.

Президент Федерации гребли на байдарках и каноэ России Евгений Архипов в разговоре с «СЭ» особо отметил Петрова:

— То, что Захар может хорошо выступать, мы знали! У него первые такие большие взрослые соревнования. Конечно, психология может давать разные варианты. Но здесь он собрался, для него не стала препятствием вот эта внешняя непростая обстановка, то, что он был в статусе индивидуального спортсмена. Хорошо выступил, взял определенный настрой, скорость. От начала и до конца лидировал. Молодец! — сказал Архипов.

Петров действительно молодой спортсмен — в августе ему исполнится всего 20 лет, — и от этого его успех только ценнее. Может быть, такие истории парня из Рязанской области, который никогда и на крупных международных соревнованиях не был, заставят людей понять, что давать шанс нашим поехать надо. Петров — человек, который родился в том же году, когда вчерашний герой Иван Штыль приходил в сборную России. У Штыля уже медали Олимпиад и золото 17 чемпионатов мира. Почему Захар не имеет права попробовать?

Но глава ФГБКР Архипов не стал уточнять, поедут ли отобравшиеся гребцы на Олимпиаду:

— Там есть свои правила у международной федерации, с этим еще будем разбираться. Насчет дедлайна тоже не могу сказать. Сейчас ситуация такая, что мы живем сегодняшним днем. Ситуация с Михаилом Павловым — подтверждение моим словам, — сказал Архипов.

Теперь только остается ждать. Дедлайн по заявкам на Олимпиаду — 8 июля.