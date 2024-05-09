Российский гребец добрался до Олимпиады. Накануне он пострадал из-за критериев МОК

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Число российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже растет. За два дня туда пробились три человека от российской части сборной AIN (к этой аббревиатуре, видимо, стоит начать привыкать). От белорусской — еще несколько. Могло бы еще больше, но наши девушки в решающий момент не сдюжили, не хватило десятых секунды. Зато 9 мая квоту для России забрал наш лучший на данный момент каноист 19-летний Захар Петров.
Россияне присутствовали в трех из четырех финалов, причем, к примеру, Светлана Черниговская пробилась в него напрямую из четвертьфинальных попыток, минуя полуфиналы. Были все основания надеяться на ее попадание в топ-2, которого хватает одиночникам для попадания на Олимпиаду.
Но выиграла финальный заезд украинка Мария Повх, которая улучшила свой утренний результат на две секунды (1.50,78). Россиянка, к сожалению, осталась при своих (+1,12). Тем обиднее, что вчера Черниговской в паре с Долговой также для квалификации в двойке не хватило секунды.
Еще ближе к Парижу была Олеся Ромасенко. На спринтерской дистанции 200 метров каноистку отделило от второго места 0,55 секунды, а выиграла другая славянка — белоруска Трушкина. Белорус Олег Юреня выиграл финал у байдарочников на 1000 метров, Максим Спесивцев, выиграв в 1/4 финала, тоже расслабился и в финале стал лишь шестым.
Наконец, оставшийся финал тоже за нейтралом, но россиянином Захаром Петровым. Ближайшему конкуренту на 1000 метров он привез уверенные две секунды.
За рязанца особенно радостно — 8 мая Петров должен был выйти на дистанцию 500 метров в двойке с Михаилом Павловым, но буквально за пару дней до старта случилась рокировка. Потому что... у партнера нашли лайки в соцсетях под видео с речами президента России Владимира Путина, в том числе о специальной военной операции. И Павлова быстро убрали из протоколов.
Президент Федерации гребли на байдарках и каноэ России Евгений Архипов в разговоре с «СЭ» особо отметил Петрова:
— То, что Захар может хорошо выступать, мы знали! У него первые такие большие взрослые соревнования. Конечно, психология может давать разные варианты. Но здесь он собрался, для него не стала препятствием вот эта внешняя непростая обстановка, то, что он был в статусе индивидуального спортсмена. Хорошо выступил, взял определенный настрой, скорость. От начала и до конца лидировал. Молодец! — сказал Архипов.
Петров действительно молодой спортсмен — в августе ему исполнится всего 20 лет, — и от этого его успех только ценнее. Может быть, такие истории парня из Рязанской области, который никогда и на крупных международных соревнованиях не был, заставят людей понять, что давать шанс нашим поехать надо. Петров — человек, который родился в том же году, когда вчерашний герой Иван Штыль приходил в сборную России. У Штыля уже медали Олимпиад и золото 17 чемпионатов мира. Почему Захар не имеет права попробовать?
Но глава ФГБКР Архипов не стал уточнять, поедут ли отобравшиеся гребцы на Олимпиаду:
— Там есть свои правила у международной федерации, с этим еще будем разбираться. Насчет дедлайна тоже не могу сказать. Сейчас ситуация такая, что мы живем сегодняшним днем. Ситуация с Михаилом Павловым — подтверждение моим словам, — сказал Архипов.
Теперь только остается ждать. Дедлайн по заявкам на Олимпиаду — 8 июля.