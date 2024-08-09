«Настраивался на медаль, но результатом не обижен». Каноиста Петрова снова подвел «левый ветер»

Россиянин Захар Петров занял четвертое место в соревнованиях каноэ-одиночек на 1000 м на Олимпийских играх в Париже.

Большую часть дистанции наш каноист шел вторым, но на финише ему не хватило сил дотерпеть, и он пропустил вперед бразильца Исакиаса Кейроса и Сергея Тарновского из Молдавии. Сразу после окончания заезда он выглядел чуть ли не самым грустным человеком на земле. Но к моменту интервью оживился.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины

Каноэ-одиночка, 1000 м. Финал

1. Мартин Фукса (Чехия) — 3.43,16

2. Исакиас Кейрос (Бразилия) — 3.44,33

3. Сергей Тарновский (Молдавия) — 3.44,68

4. Захар Петров (Россия) — 3.45,28

Не хватило сил на финиш

— Гонка получилась тяжелой, — сказал Петров. — Снова ветер был не в мою пользу — он «левый», а я — «правый», поэтому приходилось подруливать всю дистанцию. Из-за этого под конец я, что называется, нахватался. Сил не хватило на финиш. В целом прохождением дистанции доволен, хотя есть над чем работать.

— Видели, что на последней трети дистанции вас накрывает спортсмен из Молдавии?

— Нет, я шел своей работой и ни на кого не смотрел. А на последних 150 метрах я уже столько усилий прилагал, что в этой ситуации не можешь ни руки поднять, ни головы повернуть — никого не видишь. Но я чувствовал, что меня накрывают.

— Два четвертых места — это очень обидно?

— Нет. Я результатом не обижен, хоть и настраивался, конечно, на медаль. Отработал дистанцию полностью, изо всех сил. Это определенный опыт. Понимаю, что на соседних дорожках такие же люди, как и я, и значит, бороться вполне реально.

— Сказалось, что вчера тоже пришлось выходить на медальную гонку?

— В какой-то степени. Вчера, конечно, тоже отработал в полную силу так, что сегодня все болело. Но получилось собраться с силами. Стоило ли отказаться в пользу одного вида? У нас в общем-то и вариантов таких не было.

Мартин Фукса и Захар Петров. Фото Reuters

Все равно все знают, из какой мы страны

— Какой результат для вас более значим — в двойке или в одиночке?

— В одиночке. Потому что это моя работа, я смог.

— Если бы перед Играми вам сказали, что вернетесь с двумя «деревянными» медалями, поехали бы?

— Конечно! Многие годами тренируются, готовятся, кладут все и не попадают на Олимпийские игры! А мне — 22 года, а я здесь. Даже просто находиться в этой соревновательной обстановке огромное удовольствие.

— Тот факт, что выступать приходится без флага, в нейтральной форме, сказывается?

— Ничего страшного! В России за нас болеют, все равно все знают, из какой мы страны. И болельщики наши писали много слов поддержки и поздравления.

Фото Reuters

Отношение дружелюбное, но общения не получается

— В СМИ развивается конфликт между Олесей Ромасенко, которая выступала здесь, и президентом федерации Евгением Архиповым...

— Ничего не читал, и никакой информации у меня на эту тему нет. Я был полностью занят своей подготовкой.

— Алексей Коровашков рассказывал, что Архипов вам звонил в Париж.

— Может быть, звонил. Не знаю об этом ничего. Здесь у нас есть представитель команды, Елена Исхакова, все вопросы мы решаем через нее, она очень помогает.

— Насколько сложно выступать, когда тренер не может поехать с вами?

— Нормально. Он меня подготовил, подвел к соревнованиям так, чтобы я мог дальше тут сам справляться.

— Со спортсменами из других стран общаетесь? Какое отношение у них?

— Отношение дружелюбное, все здороваются, общения как такового не получается, потому что я не очень хорошо знаю язык. Но я молодой спортсмен, у меня все впереди, надеюсь, будет еще Олимпиада. И надеюсь, что под российским флагом.