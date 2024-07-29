Британец Пидкок выиграл золото в маунтинбайке на Олимпиаде-2024

Сегодня, 17:07
Британский велогонщик Томас Пидкок стал олимпийским чемпионом по маунтинбайку на Играх-2024.
24-летний спортсмен показал время — 1.26,22.
Серебряную медаль завоевал француз Виктор Корецки (1.26,31), бронзу выиграл Алан Хатерли из ЮАР (1.26,33).
Для Пидкока это вторая золотая медаль Олимпиады, ранее он становился чемпионом Токио-2020.
Велоспорт — Маунтинбайк
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Кросс-кантри
Финал
1. Томас Пидкок (Великобритания) — 1.26,22
2. Виктор Корецки (Франция) — 1.26,31
3. Алан Хатерли (ЮАР) — 1.26,33