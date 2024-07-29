Британец Пидкок выиграл золото в маунтинбайке на Олимпиаде-2024

Британский велогонщик Томас Пидкок стал олимпийским чемпионом по маунтинбайку на Играх-2024.

24-летний спортсмен показал время — 1.26,22.

Серебряную медаль завоевал француз Виктор Корецки (1.26,31), бронзу выиграл Алан Хатерли из ЮАР (1.26,33).

Для Пидкока это вторая золотая медаль Олимпиады, ранее он становился чемпионом Токио-2020.

Велоспорт — Маунтинбайк

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Кросс-кантри

Финал

1. Томас Пидкок (Великобритания) — 1.26,22

2. Виктор Корецки (Франция) — 1.26,31

3. Алан Хатерли (ЮАР) — 1.26,33