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Париж-2024

Сегодня, 16:42

Велогонщица принесла сборной Франции первое личное золото на домашней Олимпиаде

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Французская велогонщица Полин Ферран-Прево стала олимпийской чемпионкой в маунтинбайке кросс-кантри.

32-летняя спортсменка принесла своей национальной команде первое личное золото на домашней Олимпиаде в Париже.

На втором месте расположилась американка Хейли Баттен. Тройку призеров замкнула представительница Швеции Йенне Риссведс.

Ранее сборная Франции по регби-7 впервые в истории завоевали золото Олимпийских игр, обыграв в решающем матче Фиджи со счетом 28:7.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа.

Олимпиада
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