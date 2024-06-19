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Париж-2024

Сегодня, 16:08

17-летний французский пловец вывихнул плечо во время празднования отбора на Олимпиаду

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Французский пловец Рафаэль Фенте-Дамер на национальном отборе выполнил олимпийский норматив и от радости ударил рукой по воде, из-за чего получил травму плеча. Об этом сообщает Ouest France.

Отмечается, что 17-летний спортсмен не смог самостоятельно покинуть бассейн. На церемонии награждения Фенте-Дамер стоял с перевязанной рукой, после чего уехал в больницу на обследование.

В местной федерации подчеркнули, что результаты рентгена обнадеживающие, однако пловцу предстоит пройти МРТ.

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