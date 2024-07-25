50 стран заявили о недовольстве организацией Олимпиады-2024

Генеральный секретарь Олимпийского комитета Ирана Манаф Хашеми рассказал о недовольстве стран организацией Олимпиады-2024.

«На всех утренних совещаниях, посвященных техническим вопросам, по крайней мере 50 стран из 207 выражают свое возмущение по поводу питания и, что более важно, транспорта в Париже», — приводит его слова Хашеми ТАСС со ссылкой на телеканал SNN.

Ранее сообщалось, что спортсмены недовольны обслуживанием, духотой в транспорте и ограблениями, также отмечается проблема с обеспечением продовольствием .

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Церемония открытия Игр состоится 26 июля.