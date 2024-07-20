Адамс заявил, что Олимпиада подвергается кибератакам практически каждый день

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс прокомментировал кибератаки на Олимпийские игры в Париже.

В пятницу, 19 июля, сообщалось, что масштабный сбой систем Microsoft затронул информационные системы комитета Игр-2024.

«Это был сбой системы. Да, у нас были значительные проблемы, но они были довольно быстро решены. По крайней мере, у нас была отличная репетиция церемонии открытия. Сейчас кибератаки случаются практически каждый день, но у нас работает масса специалистов и партнеров, занимающихся этой темой. Они нас уверяют, что мы готовы ко всем подобным вещам», — цитирует Адамса РИА Новости.

Ранее директор МОК по коммуникациям заявил о двух атаках, совершенных на полицейских перед стартом Олимпиады-2024 в Париже.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Для проведения Игр будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположены в пределах десятка километров от Олимпийской деревни.