Активисты сожгли олимпийские кольца на манифестации в Париже

В Париже на манифестации выразили протест против проведения Олимпийских игр-2024, сообщает РИА «Новости».

Активисты поднимали над головой разноцветные картонные олимпийские кольца, а затем сожгли их.

Сообщается, что незадолго до старта Олимпиады в Париже начались забастовки и протесты со стороны сотрудников различных отраслей.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.