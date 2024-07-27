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Париж-2024

Сегодня, 06:44

Бондарь: «Отсутствие сборной России, само собой, повлияет на конкуренцию на Олимпиаде»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пятикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Александр Бондарь рассказал, что будет следить за Олимпиадой-2024 в Париже.

«Олимпийские игры смотреть буду, только не уверен, что все выступления. Выборочно посмотрю в социальных сетях что-то лучшее. Даже без нашего участия интересно будет смотреть на топовых спортсменов. Надеюсь увидеть хорошие и красивые прыжки. Про соперников тяжело что-либо сказать, давно не видел, кто и как прыгает.

Смотрел чемпионат мира. Как обычно, китайцы прыгали достойно. Я буду следить за выступлением Игоря Мялина, который представляет Узбекистан, так как лично его знаю. Надеюсь, он пройдет в финал и покажет достойные прыжки. Думаю, что отсутствие сборной России, само собой, повлияет на конкуренцию. Мы на всех Играх могли составить неплохую конкуренцию и бороться за призовые места», — цитирует Metaratings.ru Бондаря.

Источник: Metaratings.ru
Олимпиада
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