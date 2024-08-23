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Париж-2024

Сегодня, 17:16

Тихонов: «Если народ Чечни одобрил награды своих борцов, значит, все нормально»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал награждение чеченских борцов, выступавших на Играх в Париже за другие страны.

«Это решение главы Чечни, правительства. Они стали олимпийскими чемпионами и призерами, поэтому осуждать это решение очень сложно. Чечня их воспитала, сделала большими спортсменами, поэтому им и решать. Решение принимает руководство республики и ее народ, а если народ одобрил, значит, все нормально», — цитирует Тихонова Vprognoze.ru.

Ранее Разамбека Жамалова и Ислама Дудаева лично встретил министр спорта Чечни Ахмат Кадыров, подарив обоим спортсменам квартиры, а Жамалову как олимпийскому чемпиону досталось еще 10 миллионов рублей.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Тихонов
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