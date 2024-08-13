Тихонов: «Не стоит мериться с белорусами, потому что у нас поехали не лучшие спортсмены»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на вопрос о выступлении белорусских и российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

«У нас поехали не лучшие спортсмены, поэтому не стоит мериться с белорусами. Поздравляем их с успехом, а нашим надо было вести себя по-другому, чтобы нас уважали», — приводит слова Тихонова Vprognoze.ru.

Сборная Белоруссии на Играх в Париже завоевала одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награды.

Единственную медаль среди россиян на Олимпиаде заработали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном турнире. В их активе серебро.