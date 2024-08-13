Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 14:34

Тихонов: «Не стоит мериться с белорусами, потому что у нас поехали не лучшие спортсмены»

Telegram Дзен

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов ответил на вопрос о выступлении белорусских и российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

«У нас поехали не лучшие спортсмены, поэтому не стоит мериться с белорусами. Поздравляем их с успехом, а нашим надо было вести себя по-другому, чтобы нас уважали», — приводит слова Тихонова Vprognoze.ru.

Сборная Белоруссии на Играх в Париже завоевала одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награды.

Единственную медаль среди россиян на Олимпиаде заработали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в парном турнире. В их активе серебро.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Тихонов
6
0
Читайте также
Макрон ответил хейтерам Олимпийских игр в Париже
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
Соболеву советуют просить прощения. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ковингтон: «Олимпийские игры в Париже — худшие в истории»

Сенатор Климов: «Итоги Олимпиады подтверждают пронатовский характер деятельности МОК»