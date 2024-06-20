Обыденнов раскритиковал решение ФСБР по Олимпиаде

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Трехкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов отреагировал на то, что исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России поддержал российских борцов, желающих выступить на Олимпийских играх в Париже.
«Ну что же, прошедшие все проверки международными организациями на соответствие «нейтралитету» и получившие статус AIN (athlete individual neutral) нейтральные спортсмены с паспортами РФ получили зеленый свет принять приглашение от тех, кто все эти годы занимался дискриминацией наших спортсменов и всего российского спорта! Все это приведет к тому, что они будут продолжать дальше заниматься дискредитацией российского государства. Потому что мы соглашаемся на это, принимая их приглашения!» — цитирует RT Обыденнова.
15 июня МОК опубликовал список из 14 российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде. В нем присутствуют 10 российских борцов.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе.