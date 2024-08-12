Сенатор Пушков: «Церемония закрытия Игр в Париже сохранила скандальную стилистику»

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что церемония закрытия Олимпийских игр сохранила скандальную стилистику церемонии открытия.

Церемония открытия Олимпиады в Париже запомнилась рядом скандальных образов и вызвала критику мировой общественности.

«Авторы церемонии закрытия ОИ-2024 в Париже обещали сошествие «Сына зари». Оно и спустилось — то ли насекомое, то ли демон, скорее второе, но точно не человек», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Церемония закрытия Игр-2024 прошла в воскресенье, 11 августа, на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Российские спортсмены не приняли участие в мероприятии.