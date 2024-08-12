Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 14:22

Сенатор Пушков: «Церемония закрытия Игр в Париже сохранила скандальную стилистику»

Один из героев церемонии закрытия Олимпиады.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что церемония закрытия Олимпийских игр сохранила скандальную стилистику церемонии открытия.

Церемония открытия Олимпиады в Париже запомнилась рядом скандальных образов и вызвала критику мировой общественности.

«Авторы церемонии закрытия ОИ-2024 в Париже обещали сошествие «Сына зари». Оно и спустилось — то ли насекомое, то ли демон, скорее второе, но точно не человек», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Церемония закрытия Игр-2024 прошла в воскресенье, 11 августа, на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Российские спортсмены не приняли участие в мероприятии.

Том Круз спускается с&nbsp;крыши &laquo;Стад де&nbsp;Франс&raquo; за&nbsp;олимпийским флагом.
Источник: https://t.me/alexey_pushkov/12091
Олимпиада
10
Обсудить
Читайте также
Не стало почетного президента ФФККР Валентина Писеева
Американские баскетболистки выиграли рекордную восьмую подряд Олимпиаду
Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Станкович был в ярости от судейства и «включил Абаскаля»
В Петербурге задержали подозреваемых в нанесении девушке 100 ножевых ранений
В одной из мордовских колоний заключенные устроили банкет
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев поддержал инициативу «СЭ» повесить российский флаг на Эйфелеву башню в день закрытия Олимпиады