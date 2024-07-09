Алина Кабаева опровергла информацию, что лоббирует отказ россиян от участия в Олимпиаде в Париже

Сегодня, 16:10
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева выступила с заявлением, в котором опровергла появившуюся в Telegram-каналах информацию, что она поддерживает отказ россиян от выступления на Играх в Париже.
«Участие или неучастие российских спортсменов в Олимпийских играх должно определяться Минспорта и ОКР», — цитирует Кабаеву Telegram-канал «Художественная гимнастика / Небесная грация».
Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) также выпустила заявление, в котором призывает не доверять информации из анонимных источников, касающейся ситуации вокруг российских спортсменов.
«Чем ближе к Олимпиаде, тем больше дезинформации и вбросов со ссылками на некие «источники». Вроде такого. «НОК России» — нет такой организации. Но так иногда называют Олимпийский комитет России исключительно вовне. На заметку авторам данного нагромождения домыслов по заказу одного сопредельного государства. Будьте внимательны, адекватно оценивайте обыкновенную ложь и ссылки на несуществующие, анонимные источники. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева также опровергла информацию, указанную в сообщении. Данное заявление она сделала в Telegram-канале академии «Небесная грация», — говорится в релизе ОКР.