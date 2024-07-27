Волочкова: «Не хочу лезть в Олимпийские игры. Я патриот своей страны!»

Российская балерина Анастасия Волочкова в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Хочу сказать одно: я патриот своей страны! В моем новом шоу «Одержимость», которое набирает обороты, меня выносят два партнера с российским триколором. Всегда, когда я выходу с российским флагом, люди встают в зале и аплодируют. Я не хочу лезть в Олимпийские игры, где ничего не понимаю. Кто что перепутал, какой ливень пошел, какой Снуп Дог...» — сказала Волочкова «СЭ».

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.