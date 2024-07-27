Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 11:36

Волочкова: «Не хочу лезть в Олимпийские игры. Я патриот своей страны!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская балерина Анастасия Волочкова в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями от церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Хочу сказать одно: я патриот своей страны! В моем новом шоу «Одержимость», которое набирает обороты, меня выносят два партнера с российским триколором. Всегда, когда я выходу с российским флагом, люди встают в зале и аплодируют. Я не хочу лезть в Олимпийские игры, где ничего не понимаю. Кто что перепутал, какой ливень пошел, какой Снуп Дог...» — сказала Волочкова «СЭ».

Церемония открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.

Олимпиада
15
Обсудить
Читайте также
Пятеро россиян вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ в этом веке по версии ESPN
Валиева негативно отреагировала на интервью своего отца
Песков заявил, что о мобилизации в РФ речи не идет
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Лавров заявил об известности Шольца «простенькими идеями»
В Греции назвали «крахом цивилизации» церемонию открытия Олимпиады-2024
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Во Франции сообщили о гордости за церемонию открытия Олимпиады в Париже

Олимпиада 2024, 27 июля: расписание соревнований и результаты дня