Кириленко — об уходе Баха с поста президента МОК: «Какая разница. Мы же не знаем, кто будет следующем»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в комментарии для «СЭ» оценил решение главы МОК Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«Какая разница, был бы Бах или не было бы его. Мне кажется, для нас сейчас важно, чтобы сама атмосфера была правильная. Мы же не знаем, кто будет следующим. Будет в нашу сторону смотреть хорошо или плохо. Сегодня очень важно, чтобы сами Игры как принцип оставались с тем изначальным олимпийским посылом, потому что сейчас это не совсем так», — сказал Кириленко «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.