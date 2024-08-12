Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 11:05

Кириленко — об уходе Баха с поста президента МОК: «Какая разница. Мы же не знаем, кто будет следующем»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в комментарии для «СЭ» оценил решение главы МОК Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«Какая разница, был бы Бах или не было бы его. Мне кажется, для нас сейчас важно, чтобы сама атмосфера была правильная. Мы же не знаем, кто будет следующим. Будет в нашу сторону смотреть хорошо или плохо. Сегодня очень важно, чтобы сами Игры как принцип оставались с тем изначальным олимпийским посылом, потому что сейчас это не совсем так», — сказал Кириленко «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Олимпиада
Андрей Кириленко
Томас Бах
МОК
1
Обсудить
Читайте также
В 16 уехал в Хорватию, всегда мечтал вернуться: биография чемпиона Европы Ольмо
Снуп Догг, хладнокровные стрелки и неудачная покупка кокаина. Главные мемы Олимпиады
Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Барко - не волшебник, а проклятие нулями продолжается. Что случилось в матче «Спартак» - «Ахмат»
Алаудинов заявил о рекордных потерях ВСУ на курском направлении
В Сербии назвали Вучича следующей целью после покушений на Фицо и Трампа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Самитова-Галкина — о российской легкой атлетике: «Нужны международные старты. Драйва не хватает»
Отстранили, но не отменили. Напоминания о России в Париже — на каждом шагу
Мамун — о Чайковском на Олимпиаде: «Классика незаменима, любима во всем мире»
Журова сравнила смену президента МОК с выборами в США
Близнюк — о золоте сборной Китая: «Не думали о медали до момента, пока не выступит последняя команда»
Денис Евсиков — об отстранении российских клубов: «Это временно — все вернется»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Когда следующие летние Олимпийские игры: даты и место проведения Олимпиады-2028