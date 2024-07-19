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Париж-2024

Сегодня, 03:28

Мельникова: «Конечно, я буду болеть за спортсменов из России, которые поедут на Олимпиаду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка-2020 Ангелина Мельникова рассказала, что будет поддерживать российских спортсменов на Играх в Париже.

«Конечно, я буду болеть за спортсменов из России, которые поедут на Олимпийские игры под нейтральным флагом, потому что это большая гордость — представлять нашу страну на международной арене. Всей душой я буду с ними.

Что касается спортивной гимнастики, я думаю, там будет интересная борьба. Очень сильно хочется посмотреть на Симону Байлз, у которой в Токио были некоторые проблемы. Я думаю, что сейчас она возьмет реванш", — цитирует «Газета.Ru» Мельникову.

Источник: «Газета.Ru»
Ангелина Мельникова
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