Авербух: «Меня дико выбивала эта погоня за толерантностью на церемонии открытия Олимпиады»

Хореограф Илья Авербух поделился своими впечатлениями от церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Конечно, это дело вкуса, но меня дико выбивала эта погоня за толерантностью. Мне лично было неприятно смотреть на ряд персонажей. Это все-таки история мирового масштаба, и смотрят ее люди разных культур, разных вероисповеданий, разного отношения, в том числе, и к семейным ценностям. Организаторы делают это не для себя и для своей страны, в которой они вправе выбирать свое направление, поэтому должны учитывать это и уважать культуры и религии других людей», — сказал Авербух ТАСС.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.