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Париж-2024

Сегодня, 16:57

Бах: «Олимпийские игры в Париже — это история любви»

Алина Савинова
Томас Бах на Олимпийских играх в Париже.
Фото Reuters
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Париже можно назвать историей любви.

«Думаю, что Олимпийские игры в Париже в 2024 году — это история любви. Спортсмены, французы и болельщики по всему миру влюблены в эти Игры», — приводит ТАСС слова Баха.

Летняя Олимпиада в столице Франции проходит с 26 июля по 11 августа. Ранее директор по коммерческим операциям оргкомитета Игр в Париже Дэмиен Раджо сообщил, что Олимпиада 2024 года стала самой посещаемой в истории проведения соревнований. На нее было продано 9,5 миллиона билетов.

На данный момент в медальном зачете Олимпиады лидирует сборная США, на счету которой 103 медали (30 золотых, 38 серебряных и 35 бронзовых).

Источник: ТАСС
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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