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Париж-2024

Сегодня, 19:27

Бах переизбран членом МОК

Сергей Разин
корреспондент
Томас Бах.
Фото AFP
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран членом организации на восемь лет, сообщает ТАСС.

За переизбрание 70-летнего Баха на 142-й сессии МОК в Париже проголосовали 93 из 95 участников, двое воздержались.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о начале общественного расследования против Томаса Баха.

Томас Бах, Умар Кремлев. «При встрече Баху надо будет вызывать скорую». МОК исключил возглавляемую Кремлевым IBA из списка признанных федераций

Бах впервые был избран членом МОК в 1991 году. В 2013 году он стал президентом МОК, в 2021 году был переизбран. Бах является олимпийским чемпионом 1976 года в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.

Источник: ТАСС
Томас Бах
МОК
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