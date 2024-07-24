Бах переизбран членом МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах переизбран членом организации на восемь лет, сообщает ТАСС.

За переизбрание 70-летнего Баха на 142-й сессии МОК в Париже проголосовали 93 из 95 участников, двое воздержались.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев объявил о начале общественного расследования против Томаса Баха.

Бах впервые был избран членом МОК в 1991 году. В 2013 году он стал президентом МОК, в 2021 году был переизбран. Бах является олимпийским чемпионом 1976 года в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.