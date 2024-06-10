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Париж-2024

Сегодня, 15:45

Бах: «Выборы в Нацсобрание Франции не повлияют на организацию Игр»

Томас Бах.
Фото Reuters
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что выборы в Национальное собрание Франции не должны помешать организации Олимпиады в Париже.

«Я не думаю, что это окажет какое-либо влияние», — ответил Бах журналистам.

Также чиновник отметил единство французов, которые выступают за проведение Игр в стране.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов — 30 июня и 7 июля. Все это произошло на фоне поражения коалиции с партией президента «Возрождение» в выборах в Европарламент. Она набрала 14,6%, в то время как партия «Национальное объединение» — 31,37%.

Источник: РИА Новости
Томас Бах
МОК
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