Бах заявил, что деньги не являются для МОК самоцелью

Президент МОК Томас Бах рассказал о финансовом состоянии организации в преддверии старта Олимпийских игр-2024 в Париже.

«Благодаря финансовой поддержке наших коммерческих партнеров у нас уже сейчас есть доходы в 7,3 млрд долларов на проведение следующих Олимпиад с 2025 по 2028 год.

Ситуация настолько стабильна, что позволяет увеличить наш бюджет олимпийской солидарности на 10% до 650 млн долларов на предстоящую Олимпиаду. Это еще одна демонстрация того, как мы поступаем, когда речь заходит о солидарности: для нас деньги не являются самоцелью. Для нас деньги — это всего лишь инструмент солидарности», — сказал Бах на 142-й сессии МОК в Париже.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.