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Париж-2024

Сегодня, 19:28

Баку потребовал извинений от Парижа за заявления на France 2

Виктория Кравченко
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Азербайджанская сторона ждет извинений от Франции за высказывания в эфире телеканала France 2 во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр.

«Мы ожидаем извинений от Франции, поскольку она является страной, принимающей Олимпийские игры, и требуем, чтобы подобные шаги в будущем не повторялись», — подчеркнул пресс-секретарь азербайджанского МИД.

В ходе трансляции ведущие заявили, что Армения исторически является близкой к Франции страной. Кроме того, они назвали прошлый год траурным для Армении из-за потери Карабаха, который перешел к Азербайджану.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа.

28 июля Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана направили официальный протест МОК в связи с заявлениями на France 2 во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Теги:
АзербайджанФранцияОлимпиада-2024 в Париже
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Источник: ТАСС
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