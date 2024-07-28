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Париж-2024

Сегодня, 17:16

Баку потребовал от МОК осудить провокацию телеканала France 2 на открытии Олимпиады в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
Делегация Азербайджана во время парада спортсменов на открытии ОИ-2024.
Фото Reuters
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Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана отправили в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) письмо с требованием осудить провокацию ведущих телеканала France 2 в эфире во время открытия Олимпиады в Париже, сообщает ТАСС.

В ходе трансляции ведущие заявили, что Армения исторически является близкой к Франции страной. Кроме того, они назвали прошлый год траурным для Армении из-за потери Карабаха, который перешел к Азербайджану.

В заявлении азербайджанская сторона отметила, что высказывание является нарушением Олимпийской хартии и подрывает усилия по налаживанию мирных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в пятницу, 26 июля. Олимпийское шоу в Париже подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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