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Париж-2024

Сегодня, 12:46

Бестемьянова — об отказе российских каналов транслировать Олимпиаду: «Очень жаль»

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады-2024.

Ранее сообщалось, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» решили не приобретать права на трансляцию соревнований Олимпиады в Париже и впервые за 40 лет Игры не будут показывать по российскому телевидению.

«Конечно, я буду следить за Олимпиадой. Очень жаль, что у нас ее не будут показывать. Правильно это или нет, нельзя сказать. Здесь нет пверного рецепта. Здесь и политика, и коммерция — все вместе. Что мы можем с этим сделать? Я предполагаю, что здесь помимо политики есть коммерческая составляющая. Все-таки, наверное, большая часть людей в России не хочет смотреть Олимпиаду, где так мало российских спортсменов. Поэтому для компаний не имеет смысла покупать и тратить деньги на их показ. Думаю, лишние средства нужны в другом месте. Могу сказать, что я отношусь к этому нейтрально. Лично я буду искать и смотреть Олимпиаду», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Денис Сафронов

Наталья Бестемьянова
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