Би-бой Чернышев — об Олимпиаде в Париже: «Провели бы во Франции чемпионат России — он был бы сильнее этих Игр»

Победитель юношеской Олимпиады-2018 в брейкинге Сергей Чернышев (Bumblebee) в интервью «СЭ» поделился мнением о дебюте своего вида спорта на большой Олимпиаде на Играх в Париже в 2024 году.

«В плане самих батлов в целом все было достойно и красиво. Искренне рад за всех медалистов. Единственное, если на девушек я смотрел не так эмоционально, все-таки это не та номинация, в которой я мог бы принимать участие, то вот на мужскую смотрел не без эмоций. Закладывалась в голове мысль, что как будто это наш чемпионат России. Проведите его в Париже, он, может, был бы в чем-то и посильнее, чем сама Олимпиада. Это если суммарно в голове сложить все впечатления после мужских батлов.

Я думал, что мы сейчас увидим какой-то невероятный уровень. Ребята готовились к этому дню два года, прошли все отборочные этапы, прошли через столько тренировок. Из них сделали настоящих атлетов. Но по итогам субботы не могу сказать, что я увидел какой-то нереальный уровень, который меня бы покорил и с которым мы бы не справились. Поэтому я действительно считаю, что пусть у нас не было такой подготовки эти два года именно к олимпийскому формату, наш чемпионат России не сильно уступает по уровню олимпийским соревнованиям Парижа.

Не все батлы, показанные в Париже, были сильнее, чем батлы с чемпионата нашей страны. Какой из этого можно сделать вывод? Если бы российские би-бои танцевали вчера на Олимпиаде, то это бы сильно добавило зрелищности соревнованиям и поменяло результаты. На самом деле мне от этого не грустно, а даже радостно. Теперь понимаю, что наш российский уровень на мировой арене может быть топовым. Получается, если я не вижу такой большой разницы между Олимпийскими играми и чемпионатом России, для нас это хорошо", — сказал Чернышев.

Сергей Чернышев отказался от выступления на соревнованиях под нейтральным флагом.

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