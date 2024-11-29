Близнюк: «Те, кто поехал на Игры в Париж — не предатели»

Сегодня на авторском канале YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью Анастасии Близнюк, двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, 6-кратной победительницы чемпионатов мира, тренера сборной Китая, которая взяла золото на Играх-2024 в Париже в групповом многоборье. Она рассказала о своем отношении к российским спортсменам, выступавшим на Играх в Париже в нейтральном статусе.

— Те, кто поехал от России в Париж, предатели? Или нет? — вопросы Близнюк.

— Нет. А почему они предатели? Они шли к своей цели, тренировались с утра до ночи. Что здесь плохого? Они выступали так же и представляли в какой-то степени нашу страну. Бились за нее и за себя. Я, наоборот, очень рада за тех спортсменов, у которых был шанс поехать и возможность. Потому что многим же отказали. Это сложная тема, но я всегда поддерживаю выступления, если есть возможность. Потому что это мотивация. Плюс ко всем своим травмам, возможно, я бы вылечилась, но я не нашла бы мотивации без Олимпиады.