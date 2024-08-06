Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпиаде-2024

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керков заявила, что более 40 спортсменов получили положительный тест на коронавирус во время Олимпиады в Париже.

«В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески заболеваемости COVID-19, в том числе на Олимпийских играх, где по меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов», — приводит РИА Новости слова Керков.

Ранее стало известно, что немецкий десятиборец Мануэль Эйтель снялся с участия в Олимпийских играх в Париже из-за коронавируса. До этого положительный тест на COVID-19 сдали американский пловец Адам Пити и австралийская пловчиха Лани Паллистер.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.