Бородавко о решении Баха не избираться на новый срок: «Мало что поменяется с приходом других людей»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» решение главы МОК Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«На мой взгляд, мало что изменится с уходом Баха. Потому что МОК полностью политизирован, и те люди, которые там есть — они занимают антироссийскую позицию. Давление политиков резко усилилось, это заметно. Мало что поменяется с приходом других людей. Если что-то поменяется, то это будет приветствоваться. На протяжении нескольких лет мы видели, как идет давление на Россию. МОК стал одним из инструментов этой международной политики. Поэтому говорить о том, что нас быстро вернут, я бы поостерегся», — сказал Бородавко «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.