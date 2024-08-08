Британка Ансли: «Шашлычки в олимпийской деревне были не прожарены»

Британка Жизель Ансли, выступающая в хоккее на траве, объяснила, почему питается в отдельной столовой, а не в олимпийской деревне.

«Нужно начать с того, что еда была ужасной. И ее было недостаточно. На шашлыках было мясо индейки, которое не было должным образом прожарено и было сырым в середине. Это опасно. У них заканчиваются популярные блюда, и спортсменам будет нечего есть», — приводит слова Ансли Inews.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити рассказал о том, что в еде в деревне нашли червей. Также раскритиковали питание Кили Ходжкинсон, Скотт Линкольн и другие представители британской делегации.