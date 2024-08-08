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Париж-2024

Сегодня, 10:18

Британка Ансли: «Шашлычки в олимпийской деревне были не прожарены»

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Британка Жизель Ансли, выступающая в хоккее на траве, объяснила, почему питается в отдельной столовой, а не в олимпийской деревне.

«Нужно начать с того, что еда была ужасной. И ее было недостаточно. На шашлыках было мясо индейки, которое не было должным образом прожарено и было сырым в середине. Это опасно. У них заканчиваются популярные блюда, и спортсменам будет нечего есть», — приводит слова Ансли Inews.

В&nbsp;Олимпийской деревне жалуются на&nbsp;нкачественную еду и&nbsp;ограбления. Хаос в деревне, черви в еде, кража денег. Скандалы парижской Олимпиады

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити рассказал о том, что в еде в деревне нашли червей. Также раскритиковали питание Кили Ходжкинсон, Скотт Линкольн и другие представители британской делегации.

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