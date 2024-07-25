Британские спортсмены отказались от питания в Олимпийской деревне

Британские спортсмены отказались питаться в ресторанах Олимпийской деревни на Играх в Париже.

«Не хватает некоторых продуктов: яиц, курицы, определенных углеводов. Также страдает качество еды: спортсменам подают плохо прожаренное мясо. В ближайшие пару дней они должны значительно улучшить это. Наши спортсмены решили, что предпочтут питаться в центре ассоциации в Клиши, поэтому нам приходится приглашать еще одного повара, поскольку спрос намного превышает то, что мы предполагали», — приводит слова Энсона РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

Ранее 50 стран заявили о недовольстве организацией Олимпиады-2024. Спортсмены недовольны обслуживанием, духотой в транспорте и ограблениями, также отмечается проблема с обеспечением продовольствием .

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Церемония открытия Игр состоится 26 июля.