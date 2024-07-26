Британские знаменосцы повторили сцену из фильма «Титаник» на Сене

Знаменосцы команды Великобритании Хелен Гловер и Том Делей воспроизвели сцену из фильма «Титаник» на борту своей лодки на Сене во время церемонии открытия Олимпиады-2024.

Гловер — двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле. Делей — олимпийский чемпион по синхронным прыжкам в воду.

Впервые в истории Олимпиады церемония открытия проходит не на стадионе, а на фоне городских достопримечательностей. Парад атлетов состоялся на реке Сена.

Официальная и заключительная часть мероприятия проходит на площади Трокадеро. «СЭ» ведет трансляцию церемонии.