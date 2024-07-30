Британский велогонщик Пидкок заявил, что поведение французских фанатов не соответствует олимпийскому духу

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Британский велогонщик Том Пидкок заявил, что недоволен поведением французских болельщиков на Олимпиаде в Париже. Он считает, что это не соответствует олимпийскому духу.
Ранее Пидкок выиграл золото на Играх, опередив представителя сборной Франции Виктора Корецки. После этого британец был освистан, а один из фанатов кинул в него бутылку.
«Освистывание — это позор, это не совсем в духе Олимпийских игр. Но я понимаю, что французы очень страстные, они хотели, чтобы Виктор победил», — цитирует Пидкока The Telegraph.
Лидером медального зачета Олимпийских игр на данный момент является Япония — 12 медалей (6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые). Второй идет сборная Франции с 16 медалями (5+8+3). Третье место занимает Китай (5+5+2).