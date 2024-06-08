Бутман поделился мнением о мелодии, под которую россиян будут награждать на Олимпиаде

Народный артист РФ Игорь Бутман отреагировал на то, что на Олимпиаде в Париже не будет звучать гимн России.

«Тоника, субдоминанта, доминанта. Гимн очень важен, и если его не дают играть, то не имеет значение, что вместо него предлагают. Но хорошо, что не собачий вальс. Пускай ребята приезжают с медалями главное, и мы им сыграем и гимн наш, и Чайковского, и все что угодно», — цитирует Бутмана ТАСС.

19 марта МОК утвердил флаг и гимн нейтральных спортсменов. В случае завоевания золотых медалей россиян и белорусов будут награждать под специально созданную музыку без слов.