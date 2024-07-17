Колобков об Олимпиаде-2024: «Если бы Игры проводились в России, то были бы готовы наилучшим образом»

Олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта России Павел Колобков в комментарии для «СЭ» оценил готовность Парижа принять Олимпиаду-2024.

«Судя по опыту, все страны стараются максимально подготовиться к Олимпиаде. Редко видел случаи, когда страна была готова не полностью. Думаю, что загрязнение Сены — это надуманная проблема. Знаю точно: если бы Игры проводились в России, то были бы готовы наилучшим образом», — сказал Колобков «СЭ».

В апреле некоммерческая организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation предупреждала о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене. 1 июня стало известно, что в реку из-за поломки систем на насосной станции попало около 50 миллионов литров сточных вод.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

(Александр Абустин)