Колобков о заплыве мэра Парижа в Сене: «Надеюсь, она не покроется прыщами»

Олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта России Павел Колобков в комментарии для «СЭ» отреагировал на заплыв мэра Парижа Анн Идальго в реке Сене.

В апреле некоммерческая организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation предупреждала о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене. 1 июня стало известно, что в реку из-за поломки систем на насосной станции попало около 50 миллионов литров сточных вод.

Идальго обещала провести заплыв с января 2024 года. Изначально политик называла дату 23 июня, но перенесла мероприятие на середину июля из-за парламентских выборов.

«Я думаю, что Париж нормально подготовится к соревнованиям, тем более, что опыт у французов есть. Сложно поверить в то, что после стольких вложенных сил и денег они будут не готовы. Надеюсь, что мэр Парижа не покроется прыщами», — сказал Колобков «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

(Александр Абустин)