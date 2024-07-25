Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже: когда и где пройдет, во сколько начнется и как смотреть

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XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Атлеты во Франции разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта, из которых 28 основных дисциплин и четыре — дополнительные.
Церемония открытия Олимпиады-2024 запланирована на пятницу, 26 июля. Впервые в истории Игр мероприятие состоится не в чаше стадиона, а на главной водной артерии — на реке Сене. Парад атлетов пройдет на лодках по 6-километровому маршруту от Аустерлицкого моста до Трокадеро, где состоится финальное шоу церемонии. Для удобства телезрителей суда будут оборудованы камерами.
Начало трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Париже стартует в 19.25 по московскому времени. Шоу, парад участников и официальная часть начнутся в 20.30 мск.
Федеральные телеканалы России не покажут Олимпийские игры. Смотреть церемонию открытия можно на официальном сайте МОК. Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию, комментарии будут доступны только на английском языке.