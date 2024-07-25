Церемония открытия Олимпиады 2024 в Париже: когда и где пройдет, во сколько начнется и как смотреть

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Атлеты во Франции разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта, из которых 28 основных дисциплин и четыре — дополнительные.

Когда и где пройдет церемония открытия Олимпиады 2024

Церемония открытия Олимпиады-2024 запланирована на пятницу, 26 июля. Впервые в истории Игр мероприятие состоится не в чаше стадиона, а на главной водной артерии — на реке Сене. Парад атлетов пройдет на лодках по 6-километровому маршруту от Аустерлицкого моста до Трокадеро, где состоится финальное шоу церемонии. Для удобства телезрителей суда будут оборудованы камерами.

Во сколько начнется церемония открытия Олимпиады 2024

Начало трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Париже стартует в 19.25 по московскому времени. Шоу, парад участников и официальная часть начнутся в 20.30 мск.

Где смотреть трансляцию церемонии открытия Олимпиады 2024

Федеральные телеканалы России не покажут Олимпийские игры. Смотреть церемонию открытия можно на официальном сайте МОК. Для просмотра российским пользователям необходимо пройти регистрацию, комментарии будут доступны только на английском языке.