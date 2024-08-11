Церемония закрытия Олимпиады 2024 в Париже: началась прямая трансляция

На арене «Стад де Франс» стартует церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр 202 года в Париже. Шоу продлится около трех часов.

Следить за церемонием можно в прямом эфире на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации (комментарии доступны на английском языке). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного шоу Игр в столице Франции.

Программа закрытия Олимпиады-2024: вынос флагов стран-участниц, шествие атлетов, награждение победителей финальных соревнований, минута молчания, спуск олимпийского флага и передача его следующим хозяевам летних Олимпийских игр-2028 — городу Лос-Анджелес (США).

По традиции организаторы приглашают мировых звезд для участия в шоу-части церемонии. В Париже выступят Билли Айлиш, Снуп Догг и группа Red Hot Chili Peppers. Также в шоу примет участие голливудский актер Том Круз. Американец станет послом Лос-Анджелеса и исполнит опасный трюк в стиле «Миссия невыполнима».