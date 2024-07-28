Чесноков рассказал, что думает о церемонии открытия Олимпиады

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что некоторые эпизоды церемонии открытия Олимпийских игр в Париже вызывают недоумение и отвращение.

«Я посмотрел открытие Олимпиады и не понял, какое отношение к Играм оно имеет. Некоторые моменты вызвали у меня недоумение и отвращение. Постановка, пародирующая «Тайную вечерю», меня ввергла в шок, это однозначно оскорбление чувств верующих. Мне кажется, это не то, что нужно транслировать на весь мир», — сказал Чесноков ТАСС.

Олимпийские игры завершатся 11 августа.