Чикунова заявила, что решение отказаться от Олимпиады является окончательным

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Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова не планирует отказываться от решения не ехать на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе.
«Ничего не меняется — не меняются ни критерии, ни отношение к нам. Своего решения я тоже не поменяю», — цитирует Чикунову ТАСС.
В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.